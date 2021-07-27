27 июля 2021, 15:56
Пятимесячный ребенок отравился нафтизином в Петербурге
Жительница Санкт-Петербурга капала своему пятимесячному сыну в нос нафтизин, в результате чего ребенок отравился. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина рассказала, что младенец часто болеет, поэтому она использовала капли для носа. Мать делала это без назначения врача, поэтому не знала, что лекарство не предназначено для детей.
В результате после очередного раза ребенку стало плохо и пришлось вызывать скорую. Сейчас малыш находится в реанимации.
По данным следствия, женщина не приходила с сыном в детскую поликлинику и регулярно игнорировала осмотры терапевта.