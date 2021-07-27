Пятимесячный ребенок отравился нафтизином в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга капала своему пятимесячному сыну в нос нафтизин, в результате чего ребенок отравился. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что младенец часто болеет, поэтому она использовала капли для носа. Мать делала это без назначения врача, поэтому не знала, что лекарство не предназначено для детей.

В результате после очередного раза ребенку стало плохо и пришлось вызывать скорую. Сейчас малыш находится в реанимации.

По данным следствия, женщина не приходила с сыном в детскую поликлинику и регулярно игнорировала осмотры терапевта.