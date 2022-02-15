Пятимесячная девочка умерла в больнице в Ачинске. СК завел уголовное дело

Пятимесячная девочка погибла в больнице в Ачинске. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, сообщили на сайте ведомства.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По предварительным данным, семья девочки жила в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района. Ребенок почувствовал себя плохо 31 января, тогда у него были признаки кишечной инфекции. Мать не раз вызывала скорую помощь и детского врача, но ее дочь не увозили в больницу.

Женщина сама обратилась в клинику 3 февраля 2022 года, потому что состояние ребенка ухудшилось. В КГБУЗ «Ужурская городская больница» в госпитализации отказали, сказав отвезти ребенка в Ачинск, но не устроив транспортировку и не сообщив в реанимационно-консультативный центр.

После этого девочку отвезли в машине скорой помощи без реанимационного оборудования и без оказания медпомощи в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2 в Ачинске уже в состоянии клинической смерти. После проведения реанимационных мероприятий смерть констатировали.

Сейчас перед следователями стоит задача установить все обстоятельства случившегося. Уже получена медицинская документация, проводится судебно-медицинское расследование, цель которого — точно понять причины смерти ребенка.