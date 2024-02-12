Происшествия 12 февраля 2024, 10:39 Пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском Baza: 5-летнюю девочку нашли убитой в лесу в Новосибирской области РИА «Новости»

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В лесу в Новосибирской области нашли мертвой пятилетнюю девочку. Предварительно, ее убили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девочка пропала в Новосибирске 23 января. На поиски отправились правоохранители и волонтеры. Две недели они безуспешно искали ее. В начале февраля очевидцы рассказали, что видели девочку рядом с магазином у села Толмачево. Полицейские и добровольцы отправились на поиски в тот район. И только 8 февраля тело девочки нашли в лесном массиве.

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По предварительной информации, ее убили. На теле девочки обнаружили признаки насильственной смерти.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, вместе с девочкой в период с 20 по 23 января пропала ее мать. Они проживали в Кировском районе областного центра. Сначала нашли тело женщины. Ее обнаружили на территории Тогучинского района. Спустя время нашли мертвой ее дочь на территории Новосибирского района.

Подозреваемым в исчезновении женщины с ребенком оказался 31-летний житель областного центра. Сразу после того, как жертвы пропали, он уехал в Казахстан.

«Двадцать пятого января обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.