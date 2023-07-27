Происшествия 27 июля 2023, 07:42 Пятилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа в Хабаровске Прокуратура: пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Хабаровске пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

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Пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Хабаровске и выжила. Ребенок попал в больницу с травмами и ушибами, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

ЧП случилось накануне в 19:00 в жилом доме № 6 по улице Фоломеева. Подробности ситуации не сообщаются.

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Прокуратура Хабаровска начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники оценят работу должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования.

В середине июля в СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области предупредили, что случаи выпадения детей из окон многоэтажек участились. Как правило, дети сами забираются на подоконник, опираются на противомоскитную сетку и падают наружу вместе с ней. В большинстве случаев такое происходит из-за рассеянности взрослых, которые плохо контролируют поведение своих детей, забывают закрыть окна.

Следователи напомнили также, что москитная сетка — защита от насекомых, а не от выпадения ребенка из окна. Наоборот, она скорее способствует несчастным случаям: оказавшись на подоконнике, ребенок опирается на нее, как на стену, и она не выдерживает. Жителям посоветовали установить в домах с маленькими детьми фиксаторы и блокираторы, которые не позволят им открыть окно.