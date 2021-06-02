Пятилетняя девочка выпала из окна в Бийске из-за халатности воспитателей

Пятилетняя девочка выпала из окна детского сада в Бийске (Алтайский край). За ребенком не уследили воспитатели. Об этом сообщило агентство «Наш Бийск» со ссылкой на СК Алтайского края.

Ситуация произошла, когда воспитатели вместе с детьми вернулись с прогулки. Одна из сотрудниц помогала детям раздеться, другая в это время ушла за обедом. За девочкой не уследили, ребенок встал на подоконник и выпал из окна, добавило ИА Nation News.

Несмотря на полученные травмы, девочке удалось выжить. Следственный комитет завел уголовное дело по 238 статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.