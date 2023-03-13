Происшествия 13 марта 2023, 17:04 Пятилетняя девочка умерла в больнице под Волгоградом Волгоградский комитет здравоохранения установит причину смерти 5-летней девочки в больнице РИА «Новости»

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Под Волгоградом пятилетняя девочка умерла в больнице. Эту информацию изданию V1.ru подтвердили в комитете здравоохранения региона.

«Устанавливается причина смерти ребенка, доставленного родственниками в Городищенскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

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Известно, что девочка поступила в больницу и скоро скончалась. По предварительной информации, причиной смерти ребенка могло стать запущенное острое инфекционно-воспалительное заболевание.

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В начале февраля стало известно о смерти восьмилетней девочки в Озерске Челябинской области. Она заболела ОРВИ.

Затем у школьницы поднялась высокая температура, которую родители долго не могли сбить. Лекарства не помогли. Ребенку стало хуже, началась сильная рвота.

В больнице улучшений также не наблюдалось. Девочке стало трудно дышать, кожа посинела. Врачи откачивали ее целый час, но спасти не смогли.