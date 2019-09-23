Пятилетняя девочка стала жертвой пожара в Иркутске

Пожар произошел в жилом доме в Иркутске. Погибла пятилетняя девочка, еще один ребенок пострадал. Их оставили без присмотра. Причины возгорания устанавливаются.

Квартира на первом этаже четырехэтажного здания загорелась вечером воскресенья, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Пламя могло распространиться.

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В помещении, где начался пожар, находились одни пятилетняя девочка и ее двухлетний брат. Потерявших сознание детей нашел их отец, который вернулся домой. Малышей передали медикам скорой помощи и госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу.

«К сожалению, врачам спасти девочку не удалось», — уточнили в МЧС.

Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Квартира получила повреждения на площади 16 квадратных метров.

Причины возгорания, виновные в нем лица и причиненный ущерб устанавливаются.