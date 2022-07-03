Пятилетняя девочка пропала в Приморье. Ее могли убить

Родители пропавшей пятилетней девочки в Приморье обратились в полицию. Правоохранители подозревают, что в исчезновении ребенка виновен ранее судимый за изнасилование местный житель. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным авторов паблика, девочка сама ушла из дома. Ее мама обратилась в полицию только вечером. К поискам пропавшей девочки уже подключились полицейские, волонтеры и местные жители.

Мама исчезнувшего ребенка сообщила, что на кладбище обнаружили заколку ее дочери. Последние следы девочки заканчиваются на автобусной обстановке.

Согласно текущей версии, ребенка мог похитить знакомый семьи, которого раньше судили за изнасилование.

Авторы Telegram-канала «112» сообщили, что в семье пропавшей девочки воспитывается еще четверо детей. Ее маму уже четыре раза привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. За семьей следят представители ПДН.