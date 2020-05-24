Пятилетняя девочка пропала в Мурманской области. Ее ищут более 400 человек

В Мурманской области пропала пятилетняя девочка. Она ушли гулять с другими детьми 23 мая, но так и не вернулась домой. В ее поисках участвуют более 400 человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Малышка исчезла в селе Алакуртти. Она ушла гулять вместе с другими детьми и не вернулась домой. Известно, что группа ребят ходила играть в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.

Вчера она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района, и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно пресс-служба регионального управления МЧС.

В поисках девочки участвуют сотрудники МЧС, правоохранительные органы, военнослужащие и волонтеры. Всего привлечены 440 человек. Пропавшего ребенка ищут и водолазы — четверо специалистов обследуют реку. В МЧС уточнили, что к поискам привлечены и 12 единиц техники.