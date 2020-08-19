Пятилетняя девочка пострадала в аварии под Новосибирском

На улице Вокзальная, 52, столкнулись три автомобиля. Отмечается, что иномарка уходила от столкновения, перевернулась и задела еще две машины.

«Предварительно, пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок, девочка пяти лет», — приводит слова работника пресс-службы регионального управления МВД сайт «Известия».