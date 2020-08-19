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    19 августа 2020, 13:08

    Пятилетняя девочка пострадала в аварии под Новосибирском

    Анастасия Кременчугская

    В Бердске под Новосибирском произошла авария. В результате нее пострадали четыре человека, один из них — пятилетняя девочка. Об этом сообщил ТАСС.

    На улице Вокзальная, 52, столкнулись три автомобиля. Отмечается, что иномарка уходила от столкновения, перевернулась и задела еще две машины.

    «Предварительно, пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок, девочка пяти лет», — приводит слова работника пресс-службы регионального управления МВД сайт «Известия».

    Новости SMI.FM