19 августа 2020, 13:08
Пятилетняя девочка пострадала в аварии под Новосибирском
В Бердске под Новосибирском произошла авария. В результате нее пострадали четыре человека, один из них — пятилетняя девочка. Об этом сообщил ТАСС.
На улице Вокзальная, 52, столкнулись три автомобиля. Отмечается, что иномарка уходила от столкновения, перевернулась и задела еще две машины.
«Предварительно, пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок, девочка пяти лет», — приводит слова работника пресс-службы регионального управления МВД сайт «Известия».