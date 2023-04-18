Происшествия 18 апреля 2023, 16:46 Пятилетняя девочка попала под колеса машины в Екатеринбурге

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Пожилая женщина сбила пятилетнюю девочку на улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД по городу.

По предварительным данным, пенсионерка за рулем отечественного автомобиля не заметила переходившего по пешеходному переходу ребенка и сбила его. С травмами шеи и головы пятилетнюю девочку доставили в больницу.

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Отмечается, что за рулем легковушки находилась 69-летняя женщина со стажем вождения пять лет.