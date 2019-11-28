Пятилетняя девочка погибла во время пожара в Карелии

Возгорание в жилом доме произошло ночью. Причины его пока не известны. 12 сотрудников пожарной охраны три часа боролись с огнем. После того, как пожар был ликвидирован, сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме тело пятилетней девочки. Также пострадали женщина и двухлетний ребенок, они госпитализированы.

Сейчас выясняются причины пожара и оценивается ущерб.