Пятилетняя девочка погибла во время пожара в Карелии
Во время пожара в жилом доме в поселке Повенец Медвежьегорского района Карелии погибла девочка пяти лет. Об этом сообщило издание karelinform.ru.
Возгорание в жилом доме произошло ночью. Причины его пока не известны. 12 сотрудников пожарной охраны три часа боролись с огнем. После того, как пожар был ликвидирован, сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме тело пятилетней девочки. Также пострадали женщина и двухлетний ребенок, они госпитализированы.
Сейчас выясняются причины пожара и оценивается ущерб.