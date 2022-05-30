Пятилетняя девочка погибла во время пожара в Амурской области

В селе Белогорье Амурской области пятилетняя девочка, которую оставили дома без присмотра, скончалась в результате пожара. В смерти ребенка обвинили ее мачеху, написал «Ридус» со ссылкой на СУ СК РФ по Амурской области.

По информации правоохранителей, местная жительница закрыла девочку на замок одну в деревянном доме с растопленной печью. В результате возникшего пожара ребенок задохнулся.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ей грозит наказание до двух лет лишения свободы. Обвиняемая полностью признала свою вину.