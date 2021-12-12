Пятилетняя девочка на «ватрушке» столкнулась с поездом в Подмосковье

Пятилетняя девочка, катаясь на «ватрушке», столкнулась с поездом в Королеве. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет прокуратура Московской области.

По данным ведомства, накануне днем ребенок катался с горки под присмотром родителей. Недалеко были расположены железнодорожные пути.

«В какой-то момент тюбинг с ребенком съехал к железнодорожным путям. В результате несовершеннолетняя получила травмы от столкновения с проезжающим поездом», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

После проверки сотрудники дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей пострадавшей.

В региональном ГСУ СК РФ сообщили, что тоже начали выяснять все обстоятельства происшествия. В пресс-службе уточнили, что во время катания «ватрушка» с ребенком залетела на бугор, изменила направление движения и поехала в сторону железнодорожных путей. Девочка ударилась о колесо поезда и получила травму головы. Ее доставили в больницу, там медики оказали ребенку необходимую помощь. По итогам доследственной проверки сотрудники ГСУ примут процессуальное решение.

В ведомстве также напомнили, что ледяные горки являются источником повышенной опасности, а катания в необорудованных для этого местах может быть смертельно опасно.