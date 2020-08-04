Семилетняя девочка из Тулы спасла тонущего друга от гибели. Видео

В поселке Уютное под Судаком стало известно о семилетней девочке, которая спасла пятилетнего мальчика от гибели. Ребенок упал в бассейн и мог утонуть. Девочка нырнула за ним, и теперь ее ждет награда от МЧС.

Девочка из Тулы отдыхала с родителями в поселке. По словам ее мамы Ольги, дочь Даша уже с четырех лет занимается профессионально плаванием. А о том, что упавший мальчик не умеет плавать, она знала.

«Все дети в отеле перезнакомились и подружились. И она говорит, что ее друг не умеет плавать. Они днем были в бассейне, и он был в нарукавниках», — поделилась Ольга в разговоре с «360».

На сайте МЧС сообщается, что министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде девочку. Мать Даши рассказала, что сегодня к ним приезжали из МЧС и взяли их данные для награждения.