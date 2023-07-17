Происшествия 17 июля 2023, 02:30 Пятилетний ребенок выпал из окна в Камчатском крае Unsplash

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Пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа в городе Вилючинск на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования пятилетнего мальчика при падении из окна», — уточнили в ведомстве.

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Согласно предварительной информации, все произошло днем в воскресенье, 16 июля. Ребенок пускал мыльные пузыри из окна. В какой-то момент он поскользнулся на подоконнике и выпал со второго этажа жилого дома.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи диагностировали у него различные травмы. На место выехал следователь СКР.

Ранее годовалого ребенка нашли прохожие на газоне рядом с домом в Северо-Восточном округе Москвы. Мать мальчика заявила, что ее сын выпал из окна, когда она заснула. Сейчас проходит проверка по факту произошедшего.