Пятилетний ребенок упал в канализацию в Ленобласти

Пятилетний ребенок провалился в канализацию в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на следственный отдел СУ СКР по региону.

Уточняется, что колодец был накрыт листом фанеры. Ребенок прыгнул на него во время прогулки и провалился вниз. Его доставили в больницу с травмами.

Правоохранители проводят проверку происшествия.

«После проведения всех необходимых доследственных мероприятий этому случаю будет дана правовая оценка», — уточнили в пресс-службе ведомства.