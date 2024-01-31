Происшествия 31 января 2024, 17:23 Пятилетний ребенок пронес гранату в гимназию «Сколково» в Москве Baza: гимназию «Сколково» в Москве эвакуировали из-за игрушечной гранаты Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Международную гимназию «Сколково» в Москве эвакуировали из-за игрушечной гранаты, которую принес в здание пятилетний мальчик. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, реалистичную игрушку мальчику подарили родители. Собираясь в школу, он захватил ее с собой. Бабушка, которая сопровождала его, не увидела в этом ничего предосудительного.

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А вот школьная охрана оказалась бдительной. Учеников и персонал гимназии эвакуировали, на место происшествия вызвали команду саперов, специально обученную собаку и полную следственно-оперативную группу.

Игрушку, напоминающую боеприпас, правоохранители на всякий случай изъяли.

Ранее школьник из Петербурга получил ранение при взрыве гранаты прямо в учебном учреждении. Источник сообщил, что оружие в гимназию принес один из учеников, чьи родственники работают в силовых структурах.