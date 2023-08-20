Происшествия 20 августа 2023, 17:57 Пятилетний ребенок попал в больницу из-за падения из окна в Новой Москве Прокуратура Москвы: пятилетний ребенок выпал из окна 2-го этажа в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома в поселении Ерино в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По информации ведомства, ребенок оперся о москитную сетку и упал из окна вместе с ней, родители при этом были дома.

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«Внимание, родители! Не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно. Москитная сетка не спасает от падения. Отодвиньте от окон мебель, это исключит попадание ребенка на подоконник», — напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Пятилетнего мальчика госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.