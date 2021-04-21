Пятилетний ребенок получил травмы в ДТП в центре Омска

В аварии с двумя легковыми автомобилями в центре Омска получил травмы пятилетний ребенок.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, машины столкнулись днем на улице Маршала Жукова.

По предварительным данным, Toyota под управлением 31-летнего водителя ехала по улице Маршала Жукова со стороны улицы Маяковского. При повороте она не пропустила автомобиль Kia, которым управлял 49-летний мужчина, и въехала в автомобиль. Затем Toyota отбросило на дорожный знак.

В аварии получили травмы и были госпитализированы пассажиры японского автомобиля — женщина и пятилетний мальчик.