21 апреля 2021, 16:21
Пятилетний ребенок получил травмы в ДТП в центре Омска
В аварии с двумя легковыми автомобилями в центре Омска получил травмы пятилетний ребенок.
Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, машины столкнулись днем на улице Маршала Жукова.
По предварительным данным, Toyota под управлением 31-летнего водителя ехала по улице Маршала Жукова со стороны улицы Маяковского. При повороте она не пропустила автомобиль Kia, которым управлял 49-летний мужчина, и въехала в автомобиль. Затем Toyota отбросило на дорожный знак.
В аварии получили травмы и были госпитализированы пассажиры японского автомобиля — женщина и пятилетний мальчик.