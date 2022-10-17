Пятилетний ребенок погиб во время пожара в Архангельской области | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Пятилетний ребенок погиб во время пожара в Архангельской области

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Пожар в одном из частных домов поселка Савинский Плесецкого района Архангельской области унес жизнь пятилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт koryazhma-poisk.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, ребенок не смог выбраться из горящего дома, поскольку отравился угарным газом. Мать погибшего в это время ушла в магазин с еще одним сыном, рассказало РИА ФАН.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

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