Происшествия 08 апреля 2024, 15:31 Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

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Авария с участием автомобиля Mitsubishi Lancer произошла накануне на двадцатом километре автодороги Заветное — Дубовское в Ростовской области. Об этом написал kp.ru, ссылаясь на ГИБДД по донскому региону.

Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал вправо и опрокинулся. В ДТП погиб ребенок пяти лет, еще две девочки 12 и 14 лет и двое взрослых 57 и 45 лет были доставлены в больницу.

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Сейчас областная Госавтоинспекция проводит проверку.