08 апреля 2024, 15:31
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Ростовской области
Авария с участием автомобиля Mitsubishi Lancer произошла накануне на двадцатом километре автодороги Заветное — Дубовское в Ростовской области. Об этом написал kp.ru, ссылаясь на ГИБДД по донскому региону.
Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал вправо и опрокинулся. В ДТП погиб ребенок пяти лет, еще две девочки 12 и 14 лет и двое взрослых 57 и 45 лет были доставлены в больницу.
Реклама
Сейчас областная Госавтоинспекция проводит проверку.
ДТП
Реклама
Реклама