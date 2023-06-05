Происшествия 05 июня 2023, 11:05 Пятилетний мальчик выжил после падения с 8-го этажа в Красноярске МВД: в Красноярске 5-летний мальчик попал в больницу после падения с 8-го этажа Telegram

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Пятилетний ребенок выжил после падения с балкона на восьмом этаже в Красноярске. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, а полиция начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ЧП произошло 5 июня на улице 60 лет образования СССР в микрорайоне Солнечный. О случившемся в полицию сообщили около 12:00 (по местному времени).

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На место происшествия сразу же прибыли правоохранители. По предварительным данным, мать ребенка оставила его дома одного, а сама ушла по делам. Мальчик вышел на балкон, забрался на стул и упал на землю. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов, уточнили в главке МВД.

В полиции в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра даже на короткое время. Также в ведомстве посоветовали сделать недоступными открывающие устройства окон и балконов и установить ограждения, которые препятствовали бы свободному доступу к опасным местам в квартире.