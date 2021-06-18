Пятилетний мальчик выпал из окна на Ямале

Мальчик пяти лет выпал из окна третьего этажа в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Ребенка осмотрели врачи Тарко-Сале и Ноябрьска. Мальчика доставили в районную больницу с переломом бедра. Он пролежал в реанимации двое суток под наблюдением медиков. Когда состояние стабилизировалось, его направили в Центральную городскую больницу Ноябрьска.

«Тут, можно сказать, ребенок родился в рубашке. Ему на 100% повезло. У детей растущий организм, все травмы и переломы срастаются без последствий», — сказал заведующий хирургическим отделением стационара таркосалинской ЦРБ Мурадбек Турдыев.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Пуровского района Татьяна Чередникова напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Беда и горе случаются с каждым, поэтому, дорогие родители, не надо думать, что всё может случиться только в неблагополучных и сложных семьях», — отметила она.