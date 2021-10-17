Пятилетний мальчик утонул в ванне в Москве. Родители в это время были дома. По их словам, они отвлеклись всего на 10 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы ребенок захлебнулся.

О случившемся сообщила kp.ru. По данным издания, мать погибшего рассказала правоохранителям, что в ванне были два ее сына, они хотели искупаться вместе.

После того, как старший ребенок вышел из ванной комнаты, родители через несколько минут пошли за младшим и нашли его без сознания. Они сразу вызвали скорую помощь, прибывшие врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

По данным источника газеты, семья не состояла на учете. Мать пока в декрете, а отец работает курьером.

В пресс-службе прокуратуры Москвы заявили, что проводят проверку в связи с гибелью мальчика. По данным ведомства, он умер в квартире на Мичуринском проспекте.

«В момент инцидента родители находились дома и, обнаружив ребенка, вызвали скорую медицинскую помощь. В семье воспитывается еще двое малолетних детей», — уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуроры намерены выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.