Пятилетний мальчик случайно застрелил отца в Саратовской области

По данным издания, несчастный случай произошел 3 января. Подавая отцу охотничье ружье, мальчик случайно нажал на курок и ранил родителя в шею. Мужчина скончался от полученного ранения.

«Русская планета» отметила, что погибший не знал о наличии боевого патрона в патроннике на момент ЧП. Следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.