09 января 2020, 18:53
Пятилетний мальчик случайно застрелил отца в Саратовской области
В Саратовской области погиб 48-летний житель поселка Ивантеевка. Его случайно пристрелил пятилетний сын. Об этом сообщила «Лента.ру».
По данным издания, несчастный случай произошел 3 января. Подавая отцу охотничье ружье, мальчик случайно нажал на курок и ранил родителя в шею. Мужчина скончался от полученного ранения.
«Русская планета» отметила, что погибший не знал о наличии боевого патрона в патроннике на момент ЧП. Следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.