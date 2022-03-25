Пятилетний мальчик скончался в результате ДТП в Волгограде

На юге Волгограда водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии погиб пятилетний мальчик. Об этом написало ИА Nation News.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, ребенок 2017 года рождения умер на месте аварии. Еще один человек получил травмы: женщину 1954 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент выясняются точные причины случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.