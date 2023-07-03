Происшествия 03 июля 2023, 20:29 Пятилетний мальчик попал в больницу после падения с аттракциона в Химках Прокуратура: ребенок получил травмы при падении с аттракциона в Химках РИА «Новости»

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Пятилетний ребенок получил травмы на детском аттракционе в Химках. По факту случившегося прокуратура Московской области организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, 1 июля мальчик, находясь в городском парке на детском аттракционе, упал с высоты около двух метров. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей.

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Химкинская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, находятся на контроле городской прокуратуры», — отметили в сообщении.

Накануне посетители ВДНХ застряли в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы». Их эвакуировали в штатном режиме. Установлено, что аттракцион остановился из-за сработавшего защитного устройства.