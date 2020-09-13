Пятилетний мальчик погиб на свадьбе в Чикаго

Пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая на свадьбе в США. Инцидент произошел в Чикаго.

Свадебное торжество проходило в отеле Drake Hotel. Семья ребенка прибыла на праздник из Гленвью, штат Иллинойс, передает New Yokr Post.

В ресторане мальчик залез на стол, а когда спускался обратно, взялся руками за край гранитной столешницы. Так он пытался сохранить равновесие. Но столешница не выдержала, наклонилась и упала на ребенка. Он получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Но врачи не смогли помочь малышу и он скончался.

В сети начался сбор денег для помощи матери мальчика. Персонал отеля выступил с заявлением, что все сотрудники соболезнуют родителям погибшего ребенка и очень переживают из-за того, что случилось.

Ранее стало известно о смерти десятилетнего мальчика в индийской деревне. Он вышел ранним утром на прогулку и встретил дикого тигра. Животное растерзало ребенка. Родители мальчика вместе с другими жителями деревни отправились на его поиски и обнаружили тело.