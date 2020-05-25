Спасатели нашли тело пропавшей в Мурманской области пятилетней девочки

В Мурманской области с субботы, 23 мая, шли поиски пропавшей пятилетней девочки. Спустя два дня, 25 мая, тело ребенка на дне реки обнаружили водолазы.

Днем 25 мая водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (филиал Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России) обнаружили тело ребенка на дне реки, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Мурманской области. Тело находилось примерно в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения девочки в воду.

Девочка 2015 года рождения пропала 23 мая в селе Алакуртти. Она ушла гулять вместе с другими детьми и не вернулась домой. Известно, что группа ребят ходила играть в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.

В поисках принимали участие муниципальные спасатели, водолазная группа поисково-спасательного отряда Мурманского «АКАСЦ», правоохранительные органы, военнослужащие и волонтеры. В МЧС уточнили, что к поискам были привлечены 440 человек и 12 единиц техники.