Пятилетнего ребенка задавили насмерть на глазах отца на парковке в Химках

Водитель внедорожника задавил насмерть пятилетнего мальчика на парковке ТЦ в Химках. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

По предварительным данным, водитель автомобиля ехал задним ходом и не заметил ребенка. Мальчик был вместе со своим отцом. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Прокуратура установит все обстоятельства случившегося, также будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей, добавили в надзорном ведомстве.

Момент наезда на ребенка попал в объектив камеры наблюдения. Осторожно, жестокие кадры. Видео 18+.