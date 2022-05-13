13 мая 2022, 14:12
Пятилетнего ребенка задавили насмерть на глазах отца на парковке в Химках
Прокуратура начала проверку после смертельного наезда на ребенка на парковке в Химках
Водитель внедорожника задавил насмерть пятилетнего мальчика на парковке ТЦ в Химках. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.
По предварительным данным, водитель автомобиля ехал задним ходом и не заметил ребенка. Мальчик был вместе со своим отцом. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Прокуратура установит все обстоятельства случившегося, также будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей, добавили в надзорном ведомстве.
Момент наезда на ребенка попал в объектив камеры наблюдения. Осторожно, жестокие кадры. Видео 18+.