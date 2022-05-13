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    13 мая 2022, 14:12

    Пятилетнего ребенка задавили насмерть на глазах отца на парковке в Химках

    Прокуратура начала проверку после смертельного наезда на ребенка на парковке в Химках

    Ольга Назаркина

    Водитель внедорожника задавил насмерть пятилетнего мальчика на парковке ТЦ в Химках. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

    По предварительным данным, водитель автомобиля ехал задним ходом и не заметил ребенка. Мальчик был вместе со своим отцом. От полученных травм ребенок скончался на месте.

    Прокуратура установит все обстоятельства случившегося, также будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей, добавили в надзорном ведомстве.

    Момент наезда на ребенка попал в объектив камеры наблюдения. Осторожно, жестокие кадры. Видео 18+.