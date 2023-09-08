Происшествия 08 сентября 2023, 12:10 Пятикратного чемпиона Москвы по панкратиону заподозрили в избиении нескольких человек у бара Mash: на чемпиона Москвы по панкратиону возбудили дело за избиение людей Фото: freepik.com

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Пятикратного чемпиона Москвы по панкратиону заподозрили в жестоком избиении молодых людей в Марьине. При этом спортсмену удалось добиться смягчения уголовной статьи, сообщили в Telegram-канале Mash.

Авторы статьи уточнили, что 19-летний панкратионщик и боец ММА повздорил с компанией сверстников около бара, расположенного на Мячковском бульваре. Спортсмен ударил сзади одного из незнакомцев, от чего тот упал, потеряв сознание и ударился головой об асфальт. Врачи выявили у него открытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг. Второму молодому человеку боец выбил два зуба, а третьему нанес удары по голове.

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Один из потерпевших рассказал, что после обращения в полицию спортсмен обратился за помощью к своему отцу-бизнесмену. По информации СМИ, тот помог сыну добиться, чтобы статью о намеренном причинении тяжкого вреда здоровью изменили на более легкую — о нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, адвокат бойца ММА предложил потерпевшему уладить конфликт за 45 тысяч рублей и дорогие гаджеты. Молодой человек от подкупа отказался и намерен добиться справедливости. Расследование уголовного дела продолжается.

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