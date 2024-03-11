Происшествия 11 марта 2024, 17:23 Пятикомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга

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В понедельник, 11 марта, около 12:30 на пульт диспетчера Фрунзенского района Петербурга поступил звонок от местных жителей, сообщивших о пожаре. Об этом написал Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Очевидцы рассказали, что в доме № 30 на проспекте Славы горит пятикомнатная квартира. На место ЧП сразу же прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожарным удалось ликвидировать пожар спустя 30 минут.

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Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Сообщается, что никто из жильцов дома не пострадал.