Происшествия 15 ноября 2022, 19:07 Пятикомнатная квартира загорелась в доходном доме барона Фредерикса в Петербурге

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Пожар произошел в доходном доме барона Фредерикса в Санкт-Петербурге. Возгорание началось в пятикомнатной коммунальной квартире, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

На место происшествия прибыли 10 пожарных и две единицы спецтехники. Огонь потушили до их приезда. Информации о пострадавших нет.

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Доходный дом барона Фредерикса построили в 1830 году. С 2001 года он находится в списке объектов, представляющих культурную ценность.

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