Эксклюзив 22 марта 2023, 06:30 Пятикомнатная квартира сгорела в центре Москвы Подразделения МЧС потушили пожар в квартире на улице красная Пресня в Москве Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В центре Москвы случился пожар. Загорелись вещи и мебель в пятикомнатной квартире четырехэтажного дома старой постройки на улице Красная Пресня, рассказал источник «360».

Спасателей вызвали около часа ночи 22 марта на улицу Красная Пресня, 44 строение 1. В окне на последнем этаже четырехэтажного дома заметили открытый огонь. Из пятикомнатной квартиры, где началось возгорание, спаслись двое, из соседних вышли еще три человека.

Реклама

Пожарные потушили огонь на площади 10 квадратных метров. Они выяснили, что в одной из комнат загорелись личные вещи и мебель. Обошлось без пострадавших. Точную причину возгорания выяснят специалисты.

Реклама