Курьера из города Вольска в Саратовской области судят за интимную связь с 14-летней школьницей, которая от него забеременела. Об этом сообщило РИА ФАН.

Судебный процесс над мужчиной, которого обвиняют в совращении пятиклассницы, проходит в закрытом режиме. Девочке 14 лет, однако она учится только в пятом классе школы.

О ее отношениях с взрослым мужчиной стало известно после того, как школьница забеременела. В сентябре она готовится стать матерью. Мужчина рассказал, что они собираются пожениться и вместе воспитывать ребенка, однако, поскольку невесте еще не исполнилось 16 лет, в ЗАГСе не принимают их заявление.

Обвиняемый учился в коррекционной школе, после которой окончил строительный лицей по специальности маляра-штукатура. Сейчас он работает курьером. В прошлом он уже был женат, у него есть сын. Молодой человек утверждает, что между ним и пятиклассницей отношения были по любви и обоюдному согласию.

В Новосибирской области в октябре 2020 года школьница родила ребенка в 14 лет, но не стала рассказывать об этом родителям. Она спрятала ребенка в морозилке, и он скончался.