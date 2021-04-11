Пятиклассница умерла на Алтае после выговора за ролик в TikTok

В городе Рубцовске умерла 12-летняя школьница. Пятиклассницу обнаружили мертвой в ее квартире. Обстоятельства загадочной смерти девочки выясняет Следственный комитет по Алтайскому краю.

Следователи не обнаружили на теле девочки признаков насильственной смерти. Завели уголовное дело.

В паблике «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что 8 апреля ученицу лицея «Эрудит» вместе с мамой вызвали к завучу, где отчитали за ролик, который девочка разместила в TikTok. Беседа проходила на повышенных тонах, и из кабинета они вышли в слезах. А когда девочка вернулась домой, ей стало плохо, и она умерла. Причины смерти неизвестны. По одной из версий, школьница могла покончить с собой.

Уполномоченная по правам ребенка на Алтае Ольга Казанцева и представители краевого Министерства образования в понедельник поедут в Рубцовск, где проведут личный прием родителей учащихся в лицее «Эрудит».

В четверг, 8 апреля, в квартире на востоке Москвы обнаружили мертвого 10-летнего мальчика. Его тело дома нашел дедушка. По предварительным данным, за день до трагедии мама школьника отругала его за то, что он потерял пропуск в бассейн.