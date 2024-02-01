Происшествия 01 февраля 2024, 03:17 Пятиклассница сломала позвоночник, катаясь на школьной горке Девочка сломала позвоночник, катаясь на школьной горке в Саратове Freepik

Читать 360tv в

Девочка получила компрессионный перелом позвоночника, катаясь на ледяной горке рядом со школой № 46 в Саратове. Об этом мать ребенка рассказала о случившемся местному изданию «Взгляд-инфо».

Дети после уроков катались на горке рядом со школой. Горка была с неровностью — из-за нее 11-летнюю /девочку подкинуло и отбросило на лед.

Реклама

«Там, где лед, она ударилась спиной, ее отбросило на живот уже, и на животе она скатилась вниз с горки. Внизу встать она уже не смогла», — рассказала мать школьницы.

По словам женщины, скорую помощь вызвали прохожие. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом второго позвонка поясничного отдела. Кроме того, у нее могут быть проблемы с соседними позвонками и ушиб таза. Врачи собираются провести КТ.

«Ребенок лежит в больнице, нельзя шевелиться, она на растяжке. 21 день, сказали, точно», — сообщила мать пострадавшей девочки.

Женщина добавила, что, по словам других детей, горку у школы засыпали.

В конце декабря восемь детей пострадали при обрушении горки в поселке Усть-Абакане в Хакасии. Дети упали с высоты около трех метров. Двух девочек госпитализировали с переломами ног.