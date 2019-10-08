Пятиклассника и бабушку связали и ограбили в Подольске

В подмосковном Подольске произошло дерзкое ограбление. Трое злоумышленников связали пластиковыми стяжками ребенка и пожилую женщину, вскрыли сейф и, опустошив его, скрылись.

Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть вечером понедельника, 7 октября в 20:10. В полицию с заявлением обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что в коттедж в деревне Северово, где она живет с бабушкой и ребенком, как к себе домой зашли трое неизвестных в балаклавах и устроили ограбление.

Грабители в вязаных шапочках с прорезями для глаз связали пластиковыми стяжками 75-летнюю женщину. Обездвижив пенсионерку, злоумышленники заставили заявительницу открыть сейф, который стоял на втором этаже коттежда, и выгребли из него три тысячи долларов и другие ценности, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

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Чтобы неторопливо скрыться с места преступления, грабители такими же стяжками связали молодую женщину и бывшего с ней пятиклассника. Еще раз пригрозив всем троим оружием, налетчики удалились. После того, как женщинам удалось освободиться, они обратились к правоохранителям.

Сумма ущерба устанавливается. Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия. С места происшествия изъяты пластиковые стяжки, отпечатки пальцев рук, следы обуви. Расследование продолжается.