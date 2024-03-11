Происшествия 11 марта 2024, 09:30 Пятиклассник упал с высоты пятого этажа в Ленобласти Mash: ученик пятого класса упал с высоты пятого этажа в Сланцах РИА «Новости»

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Ученик пятого класса сорвался с высоты пятого этажа в пустом недостроенном многоэтажном здании, расположенном на улице Ленина в городе Сланцы в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Школьник вместе с друзьями играл в многоэтажке, бегал по перекрытиям. Он упал на бетонные плиты. Прибывшие к месту ЧП медики скорой помощи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Пострадавшего госпитализировали.

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По данным издания, следователи СК РФ уже начали проверку по факту случившегося. Однако официальной информации об инциденте пока нет.

В конце февраля девятилетний мальчик катался вместе с братом на перилах в одном из домов Омска. Школьник упал с шестого этажа и разбился насмерть.