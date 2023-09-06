Происшествия 06 сентября 2023, 15:16 Пятиэтажный дом загорелся в Калининском районе Новосибирска МЧС: пожарные ликвидируют крупное возгорание в новосибирской пятиэтажке

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Пожарные в Новосибирске ликвидируют пожар в Калининском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС России.

Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме во 2-м Краснодонском переулке. Первое пожарно-спасательное подразделение оперативно прибыло на место ЧП. Спасатели эвакуировали 30 человек. На месте развернули штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, площадь горения достигает 500 квадратных метров.

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«На месте работает усиленная группировка огнеборцев по второму рангу в составе 36 человек личного состава, 11 единиц техники», — добавили в МЧС.

Видео пожара опубликовали пользователи Сети. На кадрах — густой черный дым и огонь на крыше дома. На место также прибыла скорая помощь.

В этот же день, 6 сентября, пожар произошел в Новосибирске на улице Олеко Дундича. Одна женщина пострадала, ей потребовалась помощь врачей.