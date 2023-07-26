Происшествия 26 июля 2023, 09:59 Пятиэтажку рядом с вокзалом эвакуировали после возгорания вагонов с серой под Рязанью Жителей ближайшего от вокзала дома в Сасово эвакуировали после возгорания вагонов с серой Pxhere

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Вагоны с серой загорелись 26 июля на железнодорожном вокзале в Сасово под Рязанью. Людей из ближайшей к станции многоэтажки эвакуировали, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ситуация находится под контролем.

«Сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, эвакуированы», — сообщили представители власти.

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Пожар потушили, специалисты начали брать пробы воздуха на анализ. При каких обстоятельствах и где началось задымление — выяснят сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия уже работают спецслужбы.

«Опасности для населения нет», — заверили в администрации.

Накануне крупный пожар произошел в жилом доме в Нижнекамске. Громкий взрыв раздался утром 25 июля, ударной волной из квартиры на первом этаже выбило стекла. Самостоятельно из здания выбрались 15 человек, девятерых, в том числе ребенка, эвакуировали спасатели.