Пятиэтажка загорелась в Подмосковье. Пострадали четыре человека

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городском округе Фрязино. В результате возгорания четыре человека получили травмы.

«В результате пожара в квартире на пятом этаже жилого дома во Фрязино пострадали четыре человека», — сообщили РИА «Новости» сотрудник региональных экстренных служб.

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По информации пресс-службы МЧС, возгорание произошло в доме № 19 на Вокзальной улице. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра.

Пожарные ликвидировали пламя в 04:59 15 декабря. Самостоятельно эвакуироваться смогли 20 жителей, а 10 были спасены пожарными.

Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.