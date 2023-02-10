Происшествия 10 февраля 2023, 18:26 Пятиэтажка загорелась в Ижевске. Один человек пострадал

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Серьезный пожар произошел в Ижевске. Там загорелась пятиэтажка. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание зафиксировали 9 февраля в доме на Воткинском шоссе. Огнем охватило двухкомнатную квартиру. Сотрудники МЧС спасли из огня мужчину 1989 года рождения. Его с травмами доставили в медицинское учреждение.

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По предварительным данным, причиной пожара послужила неаккуратность во время курения.

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