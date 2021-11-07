Пятерых участников драки в Домодедове доставили в отдел полиции

В Московской области установлены пять наиболее активных участников драки в Домодедове. Они были доставлены в окружное управление полиции, сообщили на сайте подмосковного МВД.

По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве. Все началось со словесной перепалки, которая впоследствии переросла в массовую драку.

Правоохранители продолжают устанавливать личности остальных участников конфликта.

Проверку в МВД Московской области начали после того, как в Сети появились видео с кадрами драки. Прокуратура Подмосковья контролирует ход проверки.

Массовая драка в Домодедове произошла вечером 6 ноября. Ранее в соцсетях появилось видео с кадрами, на которых показано, как толпой избивали одного человека, упавшего на асфальт. Предположительно, всего в драке принимали участие 20–30 человек. Сообщалось, что среди них были и русские, и приезжие, но конфликт произошел не на межнациональной почве. По словам очевидцев, в какой-то момент раздались звуки выстрелов — возможно, стреляли в воздух из пневматического пистолета.