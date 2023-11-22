Происшествия 22 ноября 2023, 10:02 Пятерых пострадавших при пожаре в Улан-Удэ детей подключили к ИВЛ ДРКБ: 5 детей, пострадавших при пожаре в Улан-Удэ, находятся на ИВЛ ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава Республики Бурятия / Telegram

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Пятеро детей тяжело пострадали при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где поместили в отделение анестезиологии и реанимации, сообщили в пресс-службе ДРКБ.

«На данный момент все пятеро детей находятся на ИВЛ <…>. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с федеральным центром», — добавили в больнице, подчеркнув, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

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О крупном пожаре, случившемся в жилом доме в Улан-Удэ минувшей ночью, сообщал в своем Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов. Около 05:40 он опубликовал пост, в котором уточнил, что возгорание потушили.

«Спасатели эвакуировали шесть человек, из них пять детей. Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ», — написал Цыденов.

Глава республики добавил, что дал поручение Минздраву региона держать на особом контроле состояние пострадавших и делать все необходимое для лечения детей.

«Со стороны правительства будет сделано все возможное», — заключил он.