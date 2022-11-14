Происшествия 14 ноября 2022, 01:18 Пятерых пострадавших после взрыва в Стамбуле отправили в реанимацию Глава Минздрава Коджа: 5 пострадавших из-за взрыва в Стамбули попали в реанимацию РИА «Новости»

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Пять человек, которые пострадали при взрыве в Стамбуле, остаются в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии. Такой информацией глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа поделился в Twitter.

«Из 42 пострадавших при взрыве на Истикляле и находящихся на лечении человек пять находятся в реанимации, состояние двоих из них остается тяжелым», — написал он.

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Министр подтвердил, что 39 пострадавших уже получили медицинскую помощь и их выписали домой. Еще два человека лечатся в стационаре.

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Мощный взрыв прогремел в воскресенье на туристической улице Истикляль в районе Бейоглу. В результате погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Вице-президент республики Фуат Октай ранее сообщил, что взрывное устройство привела в действие женщина.

Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали. Как отметили в дипмиссии, генеральное консульство продолжит отслеживать ситуацию в Стамбуле.