Пятерых контрактников ранило взрывом боеприпаса на полигоне под Мурманском

На полигоне в Мурманской области во время занятий по боевой подготовке пострадали пять контрактников. Травмы они получили из-за грубого нарушения техники безопасности.

В воинской части Печенгского района 4 марта взорвался имитационный боеприпас, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Заряд был малой мощности.

«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», — заметили в ведомстве.

На занятиях по боевой подготовке нарушили технику безопасности, поэтому взрывпакет и сдетонировал. Пострадавших доставили в лечебные учреждения. Им оказали оперативную медицинскую помощь. Жизни военнослужащих ничто не угрожает, подчеркнули в Северном флоте.

В гарнизоне начали проверку. Ее проводит командование вместе с правоохранительными органами.