Пятерых членов ИГ задержали в Москве. Они готовили теракты

Пятерых членов ИГ* задержали в Москве. Они планировали совершить теракты, сообщили в ЦОС ФСБ.

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«ФСБ совместно с МВД России в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в РФ МТО „Исламское государство“*, в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты», — заявили в ЦОС ФСБ.

У задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельную взрывчатку. Также силовики забрали «средства связи с инструкциями от эмиссаров МТО».

В спецслужбе не привели информации о личностях задержанных, дате их задержания и каких-либо других подробностей.

Сейчас все задержанные являются фигурантами уголовного дела и отправлены под стражу.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ