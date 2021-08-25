Пятерых человек спасли из горящего дома в Новосибирске

Пожар произошел в многоэтажном доме в Новосибирске. Пятерых человек эвакуировали. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Возгорание зафиксировали сразу в двух квартирах: на 12 и 13 этажах. Пожарные приехали спустя несколько минут после вызова и оперативно потушили открытое горение. В тушении приняли участие 25 специалистов с использованием восьми единиц техники.

Также они эвакуировали пятерых человек: двух женщин и троих детей. Правоохранители выясняют причины происшествия.